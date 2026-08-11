Detienen a dos hombres por violencia familiar en Monterrey

En hechos distintos, un joven fue señalado de agredir y amenazar a su madre, mientras que otro hombre presuntamente atacó a su pareja y a su hijastra.

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ser señalados por presuntamente cometer actos de violencia familiar en dos hechos distintos registrados en diferentes puntos de la ciudad.

El primer caso ocurrió en el cruce de Cerrada Buena Vista y Puerta de Hierro, en la colonia Residencial Puerta de Hierro, donde fue detenido Eduardo “N”, de 19 años. Los oficiales atendieron un reporte de violencia familiar y, al llegar, se entrevistaron con una mujer de 46 años.

La víctima señaló que su hijo presuntamente la pateó en las piernas y la amenazó de muerte, luego de una discusión relacionada con dinero para instalar un puesto de tacos. Ante el señalamiento, los policías procedieron con la detención del joven.

En un segundo hecho, registrado en el cruce de Manuel María Lombardini y 20 de Noviembre, en la colonia Pedro Lozano, fue detenido Jorge, de 48 años.

Una mujer de 40 años relató a los oficiales que su pareja, con quien tiene cinco años viviendo en unión libre, llegó al domicilio para pedirle dinero para comprar cerveza.

Tras negarse a darle dinero, el hombre presuntamente comenzó a estrujarla, por lo que la mujer buscó refugio en el cuarto de su hija, una adolescente de 17 años. Sin embargo, el señalado presuntamente la siguió y, cuando la menor intentó intervenir para defender a su madre, la tiró al piso para intentar golpearla.

Madre e hija lograron ponerse a salvo y solicitaron apoyo a las autoridades, quienes acudieron al domicilio y realizaron la detención del hombre.

Ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.