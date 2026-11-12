Detienen a dos hombres por tirar escombro y basura en vía pública

Ambos hombres quedaron a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos contra el medio ambiente

n hechos distintos, dos hombres fueron detenidos por policías de Guadalupe luego de ser sorprendidos arrojando escombro, muebles y basura en espacios públicos del municipio.

El primer caso ocurrió en el cruce de las calles Del Valle y De la Puesta, en la colonia Portal de Xochimilco, donde los oficiales sorprendieron a Joel Alberto, de 18 años, cuando descargaba escombro, un sillón viejo y un colchón que transportaba en un carrito de mandado.

La segunda detención se registró el 8 de noviembre en el cruce de Habichuela y Cacahuate, en la colonia Policía Auxiliar, donde fue detenido Aarón Francisco, de 49 años, al ser descubierto arrojando pedazos de block en un parque público. En el lugar también fue asegurada una carretilla.

Ambos hombres quedaron a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos contra el medio ambiente, autoridad que determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe advirtió que quienes sean sorprendidos depositando basura, escombro o residuos en la vía pública y espacios comunes serán puestos a disposición de las autoridades ministeriales.