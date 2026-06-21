Detienen a dos hombres por robo en la Alameda de Monterrey

Los individuos le advirtieron que, de no entregar sus pertenencias, lo golpearían, por lo que ante el temor de ser agredido decidió entregarles la mochila

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente despojaron de su mochila a un hombre de la tercera edad mientras descansaba en una banca de la Alameda Mariano Escobedo, en el centro de la ciudad.

Los detenidos fueron identificados como Giovanni Aldair C., de 29 años, y Carlos Alberto V., de 27, quienes fueron interceptados alrededor de las 16:30 horas en el cruce de las calles Washington y Amado Nervo.

Víctima pidió ayuda a policías que patrullaban la zona

De acuerdo con los primeros reportes, oficiales municipales asignados a labores de prevención y vigilancia en la zona realizaban un recorrido cuando observaron que un hombre les hacía señas para solicitar ayuda de manera urgente.

Al aproximarse, la víctima, de 62 años de edad, les relató que momentos antes los dos hombres se acercaron hasta la banca donde descansaba dentro de la Alameda y presuntamente lo amenazaron para que entregara su mochila.

Según su testimonio, los individuos le advirtieron que, de no entregar sus pertenencias, lo golpearían, por lo que ante el temor de ser agredido decidió entregarles la mochila.

Sin embargo, al percatarse de la presencia de los uniformados en las inmediaciones, el afectado aprovechó para pedir apoyo y señalar directamente a los presuntos responsables, quienes todavía se encontraban a corta distancia del lugar.

Quedaron a disposición del Ministerio Público

Tras la denuncia, los policías procedieron a interceptar y detener a ambos hombres antes de que lograran retirarse de la zona.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.