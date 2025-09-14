Detienen a dos hombres por robo a vehículo en Cumbres

Los sospechosos, identificados como Bonifacio “N”, de 32 años y originario de Tamaulipas, y Elí “N”, de 42 años, procedente de San Luis Potosí

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey, luego de presuntamente cometer un robo tipo "cristalazo" a un vehículo estacionado en la colonia Cumbres Las Palmas.

Los sospechosos, identificados como Bonifacio “N”, de 32 años y originario de Tamaulipas, y Elí “N”, de 42 años, procedente de San Luis Potosí, fueron arrestados en el cruce de Pedro Infante y Ciudad de Palencia.

Según el reporte policial, los oficiales realizaban un recorrido de prevención cuando personal del C4 les alertó sobre un robo en proceso a un automóvil marca MG5, color gris, con placas XBN-282-D, que se encontraba estacionado en la vía pública.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con dos personas afectadas, quienes señalaron haber visto a los sospechosos romper el cristal trasero del lado izquierdo del vehículo para sustraer una computadora portátil, antes de huir a pie.

Tras un operativo de búsqueda en la zona, los agentes lograron ubicar a los presuntos responsables a unas cuadras del sitio.

Durante la inspección, a uno de ellos se le encontró una bolsa plástica negra que contenía una laptop gris, la cual fue reconocida por uno de los afectados como de su propiedad.

Ambos individuos quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.