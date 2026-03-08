Detienen a dos hombres por riña en estación del Metro

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a dos hombres tras una riña registrada en la Estación Félix U. Gómez del Metro.
Los hechos ocurrieron durante labores de vigilancia en el sistema de transporte, cuando oficiales de la Unidad Especializada para Transportes atendieron un reporte sobre una discusión que alteraba el orden dentro de la estación.
Al llegar al lugar, los policías confirmaron la riña y procedieron a detener a Francisco “N”, de 36 años, y Gregory “N”, de 29 años.
Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para definir su situación jurídica.