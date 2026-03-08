Detienen a dos hombres por riña en estación del Metro

Por: Esmeralda Valdez 07 Marzo 2026, 18:06 Compartir

Los hechos ocurrieron durante labores de vigilancia, cuando oficiales de la Unidad Especializada para Transportes atendieron un reporte

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a dos hombres tras una riña registrada en la Estación Félix U. Gómez del Metro. Los hechos ocurrieron durante labores de vigilancia en el sistema de transporte, cuando oficiales de la Unidad Especializada para Transportes atendieron un reporte sobre una discusión que alteraba el orden dentro de la estación. Al llegar al lugar, los policías confirmaron la riña y procedieron a detener a Francisco “N”, de 36 años, y Gregory “N”, de 29 años. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para definir su situación jurídica.