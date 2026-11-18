Dos hombres fueron arrestados en el centro de Monterrey tras ser captados por cámaras del C4 mientras pintaban un negocio abandonado

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Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ser sorprendidos mientras presuntamente realizaban pintas con aerosol en los cristales de un establecimiento abandonado, ubicado en el centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron a las 03:35 horas en el cruce de las calles Zaragoza y Albino Espinoza, donde fueron arrestados Gerardo “N”, de 35 años, y Samuel “N”, de 31.

Cámaras del C4 detectaron las pintas

De acuerdo con el reporte, los oficiales municipales realizaban labores de prevención y vigilancia cuando personal del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) identificó, mediante las cámaras de monitoreo, a dos hombres que pintaban con aerosol los vidrios de un local en desuso.

Tras recibir el aviso, los policías acudieron al sitio y encontraron a ambos individuos en flagrancia mientras realizaban las pintas en el establecimiento.

Durante una revisión, los uniformados localizaron entre sus pertenencias cuatro latas de aerosol de distintos colores, por lo que procedieron con su detención.

Los dos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público por el presunto delito contra el medio ambiente.

La corporación informó que estas acciones forman parte de la estrategia Escudo, implementada por la actual administración municipal para reforzar la seguridad de la población y reducir la incidencia delictiva.