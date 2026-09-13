Detienen a dos hombres por provocar lesiones a otro

Los investigados presuntamente atacaron a pedradas a la víctima y sus familiares frente a una casa de Fuentes de Castilla.

Dos hombres fueron detenidos mediante una orden de aprehensión por su presunta participación en una agresión que dejó a un hombre con lesiones graves y una cicatriz permanente en el rostro, ocurrida en junio de 2023 en el municipio de Salinas Victoria.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron el pasado 11 de septiembre las órdenes de aprehensión contra Rodrigo “N”, de 22 años, y Christian “N”, de 37, por el delito de lesiones calificadas.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 24 de junio de 2023, frente a un domicilio de la colonia Fuentes de Castilla, donde se encontraba un hombre identificado como Juan, acompañado de integrantes de su familia.

Según la Fiscalía, los ahora detenidos presuntamente transitaban por la vía pública junto con otras personas cuando tomaron piedras y comenzaron a arrojarlas contra la víctima y sus familiares. Mientras algunos de ellos ingresaron al domicilio para ponerse a salvo, los objetos golpearon a Juan en el rostro y la cabeza.

La agresión le habría provocado cortaduras y sangrado activo, por lo que tuvo que ser trasladado para recibir atención médica. Como consecuencia, presentó una cicatriz permanente y visible en el rostro, de acuerdo con la información proporcionada por la autoridad investigadora.

Rodrigo “N” y Christian “N” fueron ubicados y detenidos en la vía pública, en calles de Salinas Victoria. Actualmente permanecen internados en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un juez de control y de juicio oral penal del Estado de Nuevo León, quien determinará su situación jurídica.