Detienen a dos hombres por presunto robo en negocios de San Pedro

Personal de seguridad interna retuvo a los implicados en dos establecimientos distintos antes de ser entregados a las autoridades locales.

Dos hombres de 18 y 27 años de edad fueron detenidos por elementos de la Policía de San Pedro tras ser señalados por su probable participación en el delito de robo a negocio en dos establecimientos de la zona San Agustín del municipio de San Pedro.

El primer incidente se registró en la tienda Lefties, donde personal de seguridad privada retuvo a Edgar, de 18 años, luego de que presuntamente ocultara mercancía entre sus prendas de vestir con la intención de retirarse del establecimiento sin realizar el pago correspondiente.

De manera paralela, los elementos policiales atendieron un segundo reporte en la tienda Zara, situada en el centro comercial Plaza Fiesta San Agustín. En este establecimiento, los guardias retuvieron a otro individuo de 27 años, también llamado Edgar, tras ser señalado por sustraer artículos sin cubrir su costo.

Traslado y situación jurídica

Ante los señalamientos directos del personal de vigilancia de ambos comercios, los uniformados procedieron con la detención formal de los dos sospechosos.

Ambos detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad competente que se encargará de integrar las carpetas de investigación y determinar su situación jurídica.