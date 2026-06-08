Detienen a dos hombres por presunto robo a casa en San Pedro

Los detenidos fueron ubicados, luego de que el propietario de una vivienda los acusara de sustraer placas de granito de su domicilio.

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro tras ser señalados por su presunta participación en un robo a casa habitación.

Los detenidos, identificados como Fernando “N”, de 62 años, y Gabriel “N”, de 41, fueron ubicados en el cruce de Río Tamazunchale y Río Danubio, luego de que el propietario de una vivienda los acusara de sustraer placas de granito de su domicilio.

Durante la intervención también fue asegurado un vehículo Nissan Versa con rotulación de taxi, en el que presuntamente transportaban el material.

Ambos fueron trasladados al C2 Municipal y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.