Detienen a dos hombres por presunta falsificación de documentos

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a dos hombres en distintos puntos de la ciudad tras detectar irregularidades.

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey en hechos distintos, al ser sorprendidos circulando en motocicletas con irregularidades en la documentación y placas de circulación, informó la corporación municipal.

El primer caso ocurrió en el cruce de Distrito B2 y Doctor Carlos Canseco, en la colonia Mitras Centro. En ese lugar fue arrestado Yordi “N” de 31 años.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando observaron al conductor de una motocicleta Italika FT150 color gris desplazarse de manera irregular, zigzagueando entre los carriles.

Tras marcarle el alto para una inspección preventiva, los uniformados detectaron inconsistencias entre la placa de circulación y la tarjeta de circulación presentada por el conductor, ya que los últimos cuatro dígitos de la documentación no coincidían con los registros de la unidad.

Horas más tarde, se registró una segunda detención en el cruce de Juan Álvarez y Melchor Múzquiz, en la colonia Industrial. En ese sitio fue capturado José “N” de 25 años y originario de Honduras.

Los policías municipales observaron que el joven circulaba a exceso de velocidad en una motocicleta, por lo que procedieron a detenerlo para una revisión.

Al verificar la información de la placa X3T48J, correspondiente al estado de Veracruz, los agentes fueron informados de que dicha matrícula estaba registrada para una motocicleta Honda Navi 110 modelo 2025, por lo que se presumió una posible alteración o uso indebido de documentos.

Ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.