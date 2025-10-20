Detienen a dos hombres por maltrato animal en Santa Catarina

Autoridades municipales detuvieron a los acusados luego de incitar una riña entre los animales y provocar heridas en uno de ellos al golpearlo con un palo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina detuvieron a dos personas por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal en la colonia Santa Magdalena.

Los hombres identificados como José "N", de 50 años y Ángel "N", de 58 años; fueron capturados por las autoridades tras ser señalados por golpear a un perro y provocar una pelea entre los animales.

Oficiales recibieron un reporte ciudadano en el que se describió que dos hombres incitaron a dos perros a pelear, pero cuando uno de los canes resultó herido, los señalados comenzaron a golpear con un palo al otro perro hasta dejarlo inconsciente sobre la vía pública.

Ambos animales fueron trasladados hacia el área de Medio Ambiente del Estado, mientras que ambos sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.