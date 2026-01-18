Detienen a dos hombres por homicidios en Monterrey y García

Agentes estatales cumplimentaron órdenes de aprehensión en casos distintos ocurridos en 2019 y 2025, con víctimas mortales y lesionados

Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplieron una orden de aprehensión en contra de un hombre de 45 años por su presunta responsabilidad en un homicidio calificado.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, los hechos ocurrieron el 25 de diciembre de 2019, frente a un domicilio de la calle 2 de Junio, en la colonia 16 de Septiembre, en Monterrey, donde el ahora detenido, identificado como Luis Alberto “N”, presuntamente agredió con un cuchillo a otro hombre de 57 años.

La víctima fue trasladada al Servicio Médico Forense, donde se determinó que falleció a causa de las lesiones recibidas en el tórax. Luis Alberto “N” fue internado en prisión preventiva y quedó a disposición de un Juez de Control, quien definirá su situación jurídica.

En un hecho similar pero en García, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a Irving “N”, de 22 años, por su presunta responsabilidad en un homicidio calificado.

Según la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, los hechos que se le imputan ocurrieron el 15 de marzo de 2025, en un domicilio de la colonia Miguel Hidalgo, donde presuntamente ingresó junto con otro sujeto de manera violenta y con armas de fuego, atacando a dos hombres que se encontraban conviviendo en el lugar.

Como resultado de la agresión, Guillermo, de 68 años, perdió la vida en el sitio, mientras que otro masculino de 74 años resultó lesionado y logró sobrevivir tras recibir atención médica. El detenido fue puesto en prisión preventiva, quedando a disposición de un Juez de Control, quien determinará su situación jurídica.