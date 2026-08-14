Detienen a dos hombres por homicidio en la colonia Lomas Modelo

Los detenidos quedaron a disposición de un juez por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa

Dos hombres fueron detenidos mediante una orden de aprehensión, señalados por su presunta participación en un homicidio y lesiones graves ocurridos en junio pasado en la colonia Lomas Modelo, en Monterrey.



Los detenidos son Hugo “N”, de 42 años, y Jaime “N”, de 30, quienes ya se encontraban internados en un Centro de Reinserción Social Estatal.



Según la Fiscalía, el pasado 21 de junio ambos, junto con un tercer sujeto, habrían golpeado a dos hombres y uno de los agresores habría disparado contra una de las víctimas.



Uno de los hombres sobrevivió y fue trasladado a un hospital, mientras que Juan, de 36 años, murió a consecuencia de los golpes.



Los detenidos quedaron a disposición de un juez por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.