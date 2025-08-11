Detienen a dos hombres por disparar a policías en Escobedo

Elementos de Proxpol detuvieron a dos hombres que les dispararon en repetidas ocasiones mientras patrullaban en la zona del Puente de Los Tijerina

Elementos de la Policía de Proximidad de Escobedo (Proxpol) detuvieron la madrugada de este domingo a dos hombres que les dispararon en repetidas ocasiones mientras patrullaban en la zona del Puente de Los Tijerina.

Tras recibir varios impactos en su unidad, los oficiales iniciaron una persecución por un camino de terracería, donde los agresores intentaron escapar a bordo de un vehículo Tsuru blanco.

En una acción que evitó que civiles resultaran heridos, los policías interceptaron y chocaron su patrulla contra el automóvil de los atacantes, logrando detener su marcha y neutralizar la amenaza.

Por esta maniobra, los dos ocupantes del vehículo fueron detenidos. A los presuntos responsables se les aseguró una arma larga, y ya están siendo investigados por su posible participación en otros delitos cometidos en municipios aledaños.

Tanto los detenidos, como el arma incautada y el vehículo utilizado en el ataque, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.