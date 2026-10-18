Detienen a dos hombres por allanamiento en San Pedro

Policías detuvieron a dos sospechosos por ingresar sin autorización a una vivienda y a bodegas de paquetería en hechos separados

Dos hombres fueron detenidos por separado por policías de San Pedro, luego de ser señalados por ingresar sin autorización a una vivienda y a las bodegas de una empresa de paquetería.

El primer caso ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Río Balsas, en la colonia Del Valle, donde el propietario reportó al C4 que un desconocido había entrado a su casa.

Al llegar, los oficiales localizaron al hombre dentro de la vivienda y lo detuvieron. Fue identificado como Martín “N” de 35 años, señalado por su probable participación en los delitos de allanamiento de morada y daños en propiedad ajena.

En un segundo hecho, durante la madrugada de este sábado 17 de octubre, policías acudieron a unas bodegas de paquetería ubicadas sobre la lateral de la avenida Díaz Ordaz, a la altura de la calle Oro.

En el lugar, un guardia de seguridad informó que había detectado, mediante las cámaras de vigilancia, a un hombre que ingresó sin autorización al establecimiento.

Durante la inspección, los elementos encontraron al sospechoso cuando intentaba retirarse corriendo, por lo que le dieron alcance y lo detuvieron.

El hombre fue identificado como José “N” de 30 años, quien quedó señalado por su probable participación en los delitos de allanamiento y tentativa de robo a negocio.

Ambos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación legal.