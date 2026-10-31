Detienen a dos hombres por agresión con arma en San Nicolás

La Fiscalía arrestó a dos jóvenes de 18 y 21 años por presuntamente atacar con un cuchillo y un arma de fuego a un hombre en octubre.

Dos hombres, de 18 y 21 años de edad, fueron detenidos por su presunta participación en una agresión con arma blanca y arma de fuego que dejó a un hombre lesionado, en hechos ocurridos el pasado 27 de octubre en la colonia Jardines del Nogalar, en San Nicolás.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, los detenidos fueron identificados como Jaime “N”, de 18 años, y Carlos “N”, de 21, quienes enfrentan cargos por el delito de lesiones calificadas.

Las investigaciones señalan que la agresión ocurrió al exterior de un domicilio ubicado en la calle Pablo Macedo, donde la víctima, identificada como Jesús, sostuvo una discusión con Carlos “N”.

Presuntamente, tras retirarse del lugar, el joven regresó con un cuchillo y atacó al hombre. Durante la agresión, Jaime “N” se habría sumado al ataque portando un arma de fuego corta, con la cual realizó varias detonaciones que impactaron en una de las rodillas de la víctima, provocándole lesiones.

Tras los hechos, Carlos “N” fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás. Posteriormente, mediante labores de investigación coordinadas entre la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la corporación municipal, fue localizado y detenido Jaime “N”.

La Fiscalía informó que Carlos “N” fue detenido en calles de la colonia Jardines del Nogalar, mientras que Jaime “N” fue ubicado en la colonia Lagrange.

Los dos hombres fueron internados en un centro de reinserción social estatal.