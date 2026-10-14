Detienen a dos hombres por agredir con un bate a un adulto mayor

Luis 'N' y Roberto 'N' fueron detenidos por su participación en una agresión que dejó con lesiones graves a un hombre de 63 años, en Monterrey

Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en una agresión contra un adulto mayor de 63 años, quien resultó con lesiones graves luego de ser golpeado con un bate y un objeto contundente en Monterrey.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que los detenidos fueron identificados como Luis “N”, de 23 años, y Roberto “N”, de 34, quienes son investigados por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de 2026, cuando la víctima, identificada como Víctor, se encontraba en su domicilio, ubicado en la calle Privada Propileno, en la colonia Unidad Pedreras.

El hombre salió de su vivienda luego de percatarse de que no tenía suministro de energía eléctrica. Al revisar la instalación, habría descubierto que el cableado que abastecía su domicilio había sido cortado intencionalmente.

En ese momento, observó a los ahora detenidos, con quienes presuntamente mantenía rencillas vecinales, y les cuestionó sobre lo ocurrido. La situación derivó en una discusión que escaló hasta una agresión física.

Según la indagatoria, la víctima cayó al suelo y continuó siendo golpeada por los dos hombres con un bate y otro objeto contundente, uno de los cuales lo impactó en la cabeza y le hizo perder el conocimiento.

Debido a la gravedad de sus lesiones, el hombre fue trasladado a un hospital local para recibir atención médica.

La Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentó las órdenes de aprehensión el 12 de octubre. Luis “N” fue localizado en calles de la colonia Fomerrey 106, mientras que Roberto “N” fue detenido en la colonia Urdiales, ambos en Monterrey.

Los dos permanecen internados en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un juez de Control y de Juicio Oral Penal de Nuevo León, mientras continúa el proceso correspondiente.