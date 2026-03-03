Detienen a dos hombres generadores de violencia en Monterrey

La detención de los dos hombres se llevó a cabo durante los primeros minutos de este lunes en la colonia Plutarco Elías Calles.

Dos hombres identificados como Eduardo “N”, de 49 años, y Ricardo “N”, de 54, fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil en la zona norte de Monterrey.

Interceptados por conducir a exceso de velocidad

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Ejército Nacional y C. 1926, donde los agentes detectaron una camioneta Chevrolet Silverado que circulaba a exceso de velocidad y sin la pericia adecuada.

Ante esta situación, los oficiales le marcaron el alto al conductor y confirmaron que la unidad coincidía con las características de un vehículo previamente identificado en la búsqueda de sospechosos.

Aseguran arma y presunta droga

Tras una revisión, entre sus pertenencias fue localizada y asegurada un arma corta abastecida, así como una bolsa que contenía una sustancia sólida granulada con características similares al cristal.

Ambos hombres fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley.