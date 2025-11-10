Detienen a dos hombres en Santa Catarina por robo y narcomenudeo

La corporación municipal reportó dos aseguramientos en hechos distintos, con perfiles y contextos diferentes que terminaron ante la autoridad investigadora.

Policías de Santa Catarina detuvieron en distintos hechos a dos hombres: uno tras cometer un asalto en una tienda de conveniencia y otro por posesión de presunta droga.

El primer arresto ocurrió en la colonia Villas de la Huerta, donde los oficiales atendieron un reporte de robo con violencia. Tras un operativo, lograron ubicar al sospechoso en la colonia La Aurora, identificado como Óscar “N”, de 22 años.

Horas más tarde, durante un patrullaje en la colonia Adolfo López Mateos, los uniformados detuvieron a Ramiro “N”, de 33 años, quien se mostró evasivo y llevaba ocho bolsitas con una sustancia blanca similar a la cocaína en piedra.

Ambos fueron trasladados ante las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.