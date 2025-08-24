Info 7 Logo
Detienen a dos hombres en Guadalupe por uso de documentos falsos

Por: Carlos Enríquez

22 Agosto 2025, 06:53

Uno de los detenidos cayó por utilizar una licencia de conducir apócrifa para un trámite, mientras que el otro fue detenido por tener placas impresas en papel

En acciones distintas, policías de Guadalupe detuvieron a dos hombres acusados de utilizar documentos falsos en situaciones relacionadas con trámites y circulación vehicular.

El primer hecho se registró en una delegación del Instituto de Control Vehicular, ubicada en la avenida Paseo de las Américas y Alfredo B. Nobel, en la colonia Contry La Silla, noveno sector.

En ese lugar, un hombre de 36 años identificado como Erick Rafael intentó realizar un trámite presentando una licencia de conducir apócrifa, situación que fue detectada por el personal y notificada a las autoridades.

Horas más tarde, en el cruce de las avenidas Eloy Cavazos y Camino Real, en la colonia Camino Real, oficiales municipales marcaron el alto a una camioneta Ford F150 gris que se desplazaba a exceso de velocidad.

Durante la inspección, los policías confirmaron que la placa trasera del vehículo era una copia fotostática en papel, motivo por el cual el conductor, identificado como Amadeo, de 32 años, fue detenido.

En ambos casos, los hombres fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación legal.

