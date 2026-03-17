Detienen a dos hombres con vehículo robado en Apodaca

Al acudir al punto acordado para la supuesta compra, el afectado confirmó que se trataba de su unidad, lo que fue corroborado por los agentes

La captura se realizó en el estacionamiento de un centro comercial ubicado sobre la avenida Gaspar Castaño, en la colonia Las Margaritas.

Los detenidos fueron identificados como Yamil “N”, de 26 años, y Antonio “N”, de 35 años, quienes se encontraban con un vehículo MG5 color rojo, modelo 2024, sin placas de circulación, el cual contaba con reporte de robo.

De acuerdo con las autoridades, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones brindaban acompañamiento al propietario del automóvil, quien detectó en redes sociales la venta de un vehículo con características similares al que le fue robado hace aproximadamente un mes.

Al acudir al punto acordado para la supuesta compra, el afectado confirmó que se trataba de su unidad, lo que fue corroborado por los agentes mediante la verificación de los números de serie.

Ante el hecho, los policías procedieron a la detención de los dos hombres y al aseguramiento del vehículo.

Ambos quedaron a disposición de un Agente del Ministerio Público especializado en robo de vehículos, quien determinará su situación jurídica.