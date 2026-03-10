Detienen a dos hombres con varias dosis de droga en Monterrey

Ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público

En acciones distintas, elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a dos hombres luego de encontrarles en su poder varias dosis de una sustancia sólida con características similares a la droga conocida como cristal.

El primer caso ocurrió alrededor de las 11:30 horas de este domingo en el cruce de las calles Servicio Postal y Hermenegildo Galena, en la colonia Del Norte, donde fue arrestado Gabino P., de 50 años de edad.

De acuerdo con el reporte, los oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando observaron que un hombre, quien se desplazaba en silla de ruedas, estaba obstruyendo la circulación peatonal y vehicular, además de insultar a las personas que transitaban por el lugar.

Ante esta situación, los policías descendieron de la unidad para solicitarle que se calmara; sin embargo, el individuo reaccionó de manera agresiva y comenzó a lanzar insultos contra los oficiales, por lo que procedieron a su detención.

Tras realizarle una inspección preventiva, los agentes encontraron dentro de una mochila que llevaba consigo 21 bolsitas de plástico con una sustancia sólida con características similares a la droga tipo cristal.

Segundo detenido en el centro de Monterrey

En otro hecho, policías municipales detuvieron a Melvin A., de 32 años de edad y originario de Honduras, en el cruce de Pino Suárez y Arteaga, alrededor de las 13:30 horas.

Los uniformados observaron que el hombre discutía con otra persona en la vía pública, por lo que se acercaron para verificar lo que estaba ocurriendo.

Al ser cuestionado por los oficiales sobre su comportamiento, el individuo presuntamente intentó agredirlos, motivo por el cual fue sometido y detenido.

Durante la revisión, los policías le encontraron 15 bolsitas que contenían una sustancia sólida y cristalina con características similares al narcótico conocido como cristal.

Detenciones forman parte de estrategia de seguridad

Las autoridades informaron que estas detenciones forman parte de la estrategia de seguridad Escudo, implementada por la actual administración municipal con el objetivo de reforzar la vigilancia, reducir los delitos y brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía.

Ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.