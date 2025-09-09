Detienen a dos hombres con un arma y drogas en Guadalupe

El arma de fuego es investigada porque presuntamente habría sido utilizada en eventos de alto impacto, los detenidos se encuentran bajo investigación.

Elementos de la Policía de Guadalupe detuvieron a dos hombres con posesión de un arma de fuego y dosis de droga.

El arma de fuego es investigada porque presuntamente habría sido utilizada en eventos de alto impacto recientes, por lo que los detenidos también se encuentran bajo investigación.

La captura se realizó en medio de un operativo desplegado tras el reporte de personas armadas que amenazaban a transeúntes en la vía pública sobre la calle Encarnación de Díaz en su cruce con la calle Autlán, colonia Tierra Propia, 2° sector.

Al arribar, los agentes observaron a dos hombres que coincidían con las características del reporte, aparentemente discutiendo con un tercer hombre, quien al notar la presencia policial huyó de la escena.

Entonces la operación policial se concentró en las dos personas que no tuvieron oportunidad de escapar.

Durante la inspección a los dos sujetos, se les aseguró:

Axel Gael, 18 años:

- Un arma corta tipo revólver

- Una mochila camuflajeada

- 15 dosis de una sustancia similar al cristal.

Alberto Isidro, 33 años:

- 13 dosis de una sustancia similar al cristal

- Una bolsa tipo mariconera azul * 1 dosis de marihuana,

- 24 cartuchos,

- 1 báscula tipo gramera

- 1 cuchillo en una funda

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.