Detienen a dos hombres con presunto cristal en Pesquería

Los dos hombres quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar su situación jurídica

Dos hombres fueron detenidos por policías de Pesquería en posesión de presunta droga, una báscula digital y dinero en efectivo, durante un operativo de vigilancia en la colonia Arcos del Parque.

Los detenidos fueron identificados como Erick “N” de 21 años, y Óscar “N” de 31, quienes fueron interceptados en el cruce de las calles Arco de Independencia y Arco de la Estrella, como parte del Operativo Centinela.

Localizan envoltorios con una sustancia similar al cristal

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública municipal, a ambos les localizaron varios envoltorios con una sustancia con características similares al cristal, además de los otros objetos asegurados.

Investigan su posible relación con robos a tiendas de abarrotes

Las autoridades también investigan su posible participación en robos cometidos en tiendas de abarrotes de la localidad, luego de obtener información preliminar que los relacionaría con estos hechos.

Los dos hombres quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar su situación jurídica y establecer si están vinculados con otros delitos.