Detienen a dos hombres con presunta droga en Monterrey

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a dos hombres por su presunta participación en la venta de sustancias ilícitas, durante un operativo realizado en el municipio de Monterrey.

Durante el patrullaje, los oficiales detectaron una motocicleta con placas del Estado de México, en el cruce del Circuito Obrero y la Sexta Privada.

La unidad era tripulada por un hombre, mientras otro más intentaba empujarla, situación que llamó la atención de las autoridades.

Al verificar la información, los elementos confirmaron que se trataba de las personas que buscaban, por lo que procedieron a aproximarse. Al notar la presencia policial, los individuos intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados metros más adelante.

Los detenidos se identificaron como Michael “N” y Raschud “N”, ambos de 40 años de edad.

Tras la revisión, les fueron asegurados 72 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana, 45 dosis de una sustancia sólida con características similares al cristal y 38 dosis de una sustancia sólida blanca parecida a la cocaína en piedra.

Los hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal conforme a lo que resulte de las investigaciones.