Detienen a dos hombres con presunta cocaína en Monterrey

Ambos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición de la autoridad correspondiente

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente les localizaran 22 envoltorios con una sustancia con características similares a la cocaína, además de dinero en efectivo y un teléfono celular.

Los hechos ocurrieron en el cruce de 5 de Mayo y Vallarta, en el Centro de Monterrey, donde los oficiales realizaban recorridos de prevención y vigilancia cuando observaron a dos hombres que discutían en la vía pública.

Al acercarse para intervenir y pedirles que evitaran la confrontación, los individuos presuntamente reaccionaron de manera agresiva contra los policías, por lo que fueron sometidos para realizarles una inspección.

Aseguran presunta droga, dinero y un vehículo

Durante la revisión, los uniformados localizaron entre sus pertenencias y en el interior de un vehículo MG, color gris, con placas TGZ-341-B, un total de 22 bolsas que contenían una sustancia sólida con características similares a la cocaína en polvo.

Además de la presunta droga, los oficiales aseguraron un teléfono celular y 2 mil 650 pesos en efectivo, mientras que el automóvil también quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de las investigaciones.

Investigan posible relación con otros delitos

Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel “N”, de 53 años, y Gerardo Arturo “N”, de 49, quienes además son señalados como sospechosos de estar relacionados con robos al interior de vehículos registrados en la zona Centro de la ciudad.

Ambos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que se encargará de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones por la presunta posesión de droga y su posible relación con otros delitos.

El operativo forma parte de las acciones de vigilancia implementadas por la corporación municipal dentro de la estrategia Escudo, mediante recorridos preventivos en distintos sectores de Monterrey.