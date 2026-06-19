Detienen a dos hombres con órdenes de aprehensión en Monterrey

Ambos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición del Ministerio Público

Dos hombres fueron detenidos en hechos distintos por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente les aseguraran 27 dosis de una sustancia con características similares al cristal; además, ambos contaban con órdenes de aprehensión vigentes por distintos delitos.

El primer caso ocurrió alrededor de las 12:15 horas, en el cruce de Arteaga y Diego de Montemayor, en el centro de Monterrey, donde fue detenido Juan Manuel G., de 30 años.

De acuerdo con el reporte, oficiales que realizaban recorridos de vigilancia observaron al hombre, quien al notar la presencia policial presuntamente intentó huir corriendo. Tras una breve persecución, fue alcanzado y detenido a unos metros del lugar.

Durante una revisión, los uniformados localizaron en una mochila 14 envoltorios que contenían una sustancia sólida con características similares a la droga conocida como cristal.

Posteriormente, al verificar su estatus legal, las autoridades informaron que el hombre contaba con una orden de reaprehensión por el delito de robo, emitida en la Ciudad de México.

El segundo caso se registró cerca de la 01:30 horas, en el cruce de Hacienda Los Pinos y Hacienda Tosht, en la colonia Hacienda Mitras, donde fue detenido Gilberto Eduardo R., de 34 años.

Según el informe, los policías detectaron al hombre cuando presuntamente intentó escapar al ver la patrulla y arrojó una bolsa tipo mariconera. Sin embargo, fue interceptado metros más adelante.

Al inspeccionar sus pertenencias, los oficiales encontraron 13 envoltorios con una sustancia sólida con características similares al cristal, por lo que fue asegurado.

Tras consultar sus antecedentes, se informó que contaba con una orden de aprehensión por delitos contra la salud, girada el pasado 5 de junio.

Ambos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.