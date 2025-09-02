Detienen a dos hombres con órdenes de aprehensión en Apodaca

Elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca detuvieron a dos hombres que tenían orden de aprehensión, por lo que fueron internados en el penal de Apodaca.

En el primer caso Brayan Daniel, de 24 años, quien tiene su domicilio en la colonia Pueblo Nuevo fue detenido en primera instancia al ser sorprendido ingiriendo una bebida embriagante en la vía pública, en Río Colorado y Madeira de la colonia donde radica.

Brayan iba a ser llevado a las celdas municipales por la falta administrativa, pero los policías cotejaron sus generales en las plataformas de los buscados y se dieron cuenta de que tenía una orden de aprehensión por delitos contra la salud, por narcomenudeo de metanfetamina.

El otro caso es el de Juan Carlos N., de 29 años, vecino de la colonia Eduardo Caballero, del municipio de Guadalupe, quien originalmente fue detenido en un recorrido de prevención y vigilancia por escandalizar en la vía pública, en la privada Ocotlán y Cuautitlán de la colonia La Noria.

De la misma forma, cuando los policías cruzaron información con el C-4 aportando el nombre completo del detenido, se percataron de que tenía orden de aprehensión por el delito de allanamiento de morada, por lo que también fue internado en el Cereso 1 Norte de Apodaca.

Con estas dos detenciones la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca lleva 65 mandatos judiciales cumplimentados en lo que va del presente año.