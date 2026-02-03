Detienen a dos hombres con orden de aprehensión en Apodaca

Elementos de Apodaca arrestaron en dos acciones diferentes a dos hombres que tenían sendas órdenes de aprehensión.
El primer caso se trata de Edgar Isaí o Juan Carlos, de 34 años, quien tenía orden de aprehensión vigente por robo calificado, el cual fue apresado en el cruce de las calles Río San Juan y San Isidro, del tercer sector de la colonia Pueblo Nuevo, por resistencia de particulares.
La otra detención fue la de Reyes N., de 50 años, quien tenía una orden de arresto por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo de marihuana.
Reyes fue detenido junto con un presunto cómplice identificado como Ricardo, de 40 años, por tras oponerse a una revisión corporal, tratando de evadir a los guardias de proximidad, ya que cada uno ocultaba dosis de la droga conocida como cristal.
Los dos detenidos que tenían orden de aprehensión fueron internados en el Cereso 1 del Estado en Apodaca, donde quedaron a disposición de los jueces de control que giraron los mandatos judiciales.