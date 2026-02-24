Detienen a dos hombres con motos robadas en Monterrey

Detenciones en distintos puntos de Monterrey se concretaron tras monitoreo del C4 que ubicó motocicletas con reporte de robo; los hombres quedaron ante el MP.

Dos hombres fueron detenidos en distintos puntos de Monterrey por oficiales municipales, luego de ser detectados por las cámaras de seguridad del C4 a bordo de motocicletas que presuntamente cuentan con reporte de robo vigente. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público.

¿Dónde ocurrió la primera detención en Monterrey?

El primero de los casos se registró en el cruce de la avenida Cristóbal Colón y Manuel Doblado, donde fue detenido William Raúl M., de 26 años.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia por el sector cuando personal del C4 les reportó que, a través de las cámaras, observaron a un masculino a bordo de una motocicleta Suzuki Gixxer, en color azul con negro y placa FHS4C, misma que contaba con reporte de robo.

Los oficiales le marcaron el alto y, al detener su marcha, el conductor no pudo justificar la propiedad del vehículo. Tras solicitar información a la Central de Radio, se corroboró que la unidad fue robada el 24 de enero del presente año en el municipio de Guadalupe, por lo que fue detenido.

¿Cómo se realizó la segunda captura?

En un hecho distinto, otro masculino fue detectado por las cámaras de vigilancia cuando circulaba a bordo de una motocicleta Dinamo tipo LB 150B, en color rojo con negro y placa 52SAH4, a exceso de velocidad en el cruce de Madero y Félix U. Gómez.

Tras marcarle el alto, el presunto, identificado como Eduardo Christian V., de 41 años, detuvo la marcha.

Al verificar los datos vía C4, las autoridades informaron que la motocicleta contaba con reporte de robo vigente con fecha del 5 de octubre del año pasado.

Forma parte de la estrategia Escudo en Monterrey

De acuerdo con la autoridad municipal, estas acciones forman parte de la estrategia Escudo, implementada en la actual administración con el objetivo de reforzar la seguridad y disminuir la incidencia delictiva en la ciudad.

Ambos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.