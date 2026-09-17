Detienen a dos hombres con motocicletas robadas en Monterrey

Las detenciones se realizaron como parte de las labores de vigilancia y prevención implementadas por la corporación municipal dentro de la estrategia Escudo

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Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendidos circulando o intentando utilizar motocicletas que contaban con reporte de robo, en hechos distintos registrados en diferentes puntos de la ciudad.

Motocicleta contaba con reporte de robo en Guadalupe

El primer detenido fue identificado como Jonathan Adrián “N”, de 27 años, quien fue ubicado alrededor de las 10:40 horas en el cruce de las avenidas Castellana y Alejandro de Rodas, en la colonia Espacio Cumbres.

De acuerdo con el reporte policial, personal de monitoreo del C4 detectó una motocicleta Itálika negra, con placa 51SHD5, que contaba con reporte de robo, mientras circulaba por la avenida Paseo de los Leones.

Tras recibir la alerta, policías municipales implementaron un operativo de búsqueda y localizaron al conductor en el cruce señalado.

Al verificar el estatus de la motocicleta, confirmaron que había sido reportada como robada el pasado 8 de agosto en el municipio de Guadalupe.

Segundo detenido intentó poner en marcha la motocicleta

En un segundo hecho, ocurrido alrededor de las 18:15 horas, fue detenido Jesús Gilberto “N”, de 56 años, en el cruce de las avenidas Venustiano Carranza y Colón, en la colonia 10 de Marzo.

Los agentes acudieron al sitio después de que operadores del C4 reportaran una motocicleta Honda, con placa 34SEM8, que presuntamente contaba con reporte de robo y se encontraba estacionada afuera de una tienda de conveniencia.

Al llegar, los policías observaron al hombre cuando abordó la motocicleta e intentó ponerla en marcha, por lo que le solicitaron detenerse. Posteriormente, mediante la consulta realizada con personal del C4, se confirmó que la unidad tenía reporte de robo desde el pasado 15 de julio, en la colonia Nuevo Repueblo.

Ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

Las detenciones se realizaron como parte de las labores de vigilancia y prevención implementadas por la corporación municipal dentro de la estrategia Escudo.

Con información de Marisol Gómez....