Detienen a dos hombres con más de 100 dosis de drogas en García

Agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado y elementos de Fuerza Civil detuvieron a dos hombres que presuntamente tenían en su poder más de 100 dosis de narcóticos en el municipio de García, Nuevo León.

Operativo en fraccionamiento Paseo de Capellanía

Los hechos ocurrieron en el Fraccionamiento Paseo de Capellanía, donde las autoridades realizaban un despliegue para detectar actividades ilícitas en la zona. Al llegar al cruce de las calles Paseo de Icamole y Paseo de las Mariposas, observaron a dos personas con actitud sospechosa.

Detención y aseguramiento de drogas

Al ser abordados, los individuos fueron identificados como Juan “N”, de 22 años, y Ángel “N”, de 25 años. Se les encontró consumiendo un cigarrillo artesanal y, al realizar una revisión, se aseguraron 62 envoltorios de marihuana, un cigarrillo artesanal y 40 envoltorios de cristal, que corresponden a dosis de narcóticos listos para la venta.

Debido a estos hallazgos, ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal conforme a la normativa vigente. La acción forma parte de los operativos permanentes de seguridad que buscan prevenir la venta y distribución de drogas en la zona.

Prevención y seguridad ciudadana

Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos se realizan de manera constante en colonias y fraccionamientos estratégicos para proteger a la ciudadanía y garantizar la seguridad pública. También hicieron un llamado a la población a reportar cualquier actividad sospechosa a los números oficiales, reforzando la colaboración entre vecinos y cuerpos de seguridad para reducir delitos relacionados con drogas.