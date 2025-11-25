Detienen a dos hombres con equipo táctico en Linares

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a dos hombres que portaban equipo táctico y diverso material bélico en el municipio de Linares.
Los hechos ocurrieron en el Ejido Las Arboledas, en una brecha conocida como Las Arboledas–Las Margaritas, a la altura de la calle Paloma.
Los hombres se identificaron como César “N”, de 28 años, y Brandon “N”, de 26 años.
Durante la revisión, los agentes aseguraron el siguiente material:
81 municiones calibre 7.62x39
15 municiones calibre 7.62x51
12 cargadores de arma larga calibre .223
5 cargadores de arma larga calibre 7.62x39
5 radiofrecuencias
1 culata de arma larga
4 fornituras
12 porta cargadores de arma larga
4 fundas de arma corta
1 porta placas
Tras el hallazgo, ambos hombres fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica.