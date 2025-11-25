Detienen a dos hombres con equipo táctico en Linares

Fuerza Civil aseguró arsenal con más de 90 municiones, cargadores, radios y diversos accesorios para armas, todo incautado durante un operativo reciente.

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a dos hombres que portaban equipo táctico y diverso material bélico en el municipio de Linares.

Los hechos ocurrieron en el Ejido Las Arboledas, en una brecha conocida como Las Arboledas–Las Margaritas, a la altura de la calle Paloma.

Los hombres se identificaron como César “N”, de 28 años, y Brandon “N”, de 26 años.

Durante la revisión, los agentes aseguraron el siguiente material:

81 municiones calibre 7.62x39

15 municiones calibre 7.62x51

12 cargadores de arma larga calibre .223

5 cargadores de arma larga calibre 7.62x39

5 radiofrecuencias

1 culata de arma larga

4 fornituras

12 porta cargadores de arma larga

4 fundas de arma corta

1 porta placas

Tras el hallazgo, ambos hombres fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica.