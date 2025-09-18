Detienen a dos hombres con droga y dinero en García

Fueron detenidos luego de ser sorprendidos con decenas de dosis de droga, dinero en efectivo y un vehículo en el que se desplazaban.

Dos hombres fueron capturados por elementos de Fuerza Civil en el municipio de García, luego de ser sorprendidos con decenas de dosis de droga, dinero en efectivo y un vehículo en el que se desplazaban.

El operativo se realizó la noche del lunes en la colonia Parque Lineal Mitras Poniente, cuando los policías estatales detectaron que un automóvil Honda Civic gris circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida Sierra Madre, a la altura de Sierra Cataña, por lo que le marcaron el alto.

En la unidad viajaban Héctor “N”, de 38 años, y Juan Ángel “N”, de 21, quienes llevaban mochilas con droga. Durante la inspección al vehículo se aseguraron 53 envoltorios de marihuana, 72 dosis de cristal, dos básculas digitales, más de dos mil pesos en efectivo en billetes de distintas denominaciones, un teléfono celular y el propio automóvil.

Los dos hombres fueron puestos bajo arresto y trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el área de CODE Narcomenudeo, donde se les investigará por delitos contra la salud.