Detienen a dos hombres con droga y dinero en efectivo en Juárez

Identificados como Ismael 'N' y Alfonso 'N', encontraron en sus pertenencias dosis de cristal, marihuana, teléfonos celulares, una báscula y dinero en efectivo

Elementos de la Secretaría de Seguridad de Juárez detuvieron a dos hombres en la colonia San Francisco, a quienes les fueron aseguradas diversas dosis de droga y dinero en efetivo.

Los oficiales patrullaban sobre la calle Santa Antonieta, en su cruce con San Andrea, cuando detectaron a ambos alterando el orden público.

Al intervenir y realizarles una inspección, identificaron a Ismael “N”, de 41 años, y Alfonso “N”, de 28, encontrando en sus pertenencias diversas dosis de cristal, marihuana, teléfonos celulares, una báscula gramera y dinero en efectivo.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, junto con los indicios asegurados, para las investigaciones correspondientes.