Detienen a dos hombres con droga y arma de fuego en Monterrey

Policías de Monterrey detuvieron a dos hombres, uno de ellos menor, con droga, un arma de fuego y radios de comunicación tras una discusión.

Dos hombres, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente les aseguraran diversas dosis de droga, dos radios de comunicación y un arma de fuego tipo escuadra, tras intervenir en una discusión registrada en calles de la colonia Luis Echeverría.

La captura ocurrió alrededor de las 23:45 horas en el cruce de Nueva Era 2000 y 1a de Diciembre, cuando oficiales de la Policía de Reacción realizaban un recorrido de prevención y vigilancia y observaron a dos personas discutiendo en la vía pública.

De acuerdo con el informe policial, los uniformados se aproximaron con la intención de calmar la situación y evitar que el altercado escalara a una riña; sin embargo, los involucrados presuntamente reaccionaron de manera agresiva hacia los agentes, por lo que fueron sometidos y detenidos.

Los presuntos fueron identificados como Yandel N., de 17 años, y Cristian L., de 43 años.

Durante la inspección preventiva, los policías les aseguraron nueve bolsas con hierba verde con características de la marihuana, ocho dosis de polvo blanco similar a la cocaína y 14 envoltorios con una sustancia sólida con características de la cocaína en piedra.

Además, las autoridades informaron que ambos portaban radios de comunicación, mientras que al adulto también le fue asegurada un arma de fuego tipo escuadra.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de determinar su situación jurídica e integrar las investigaciones correspondientes.