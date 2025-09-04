Detienen a dos hombres con droga en Monterrey

Los dos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal en las próximas horas.

Dos hombres fueron detenidos por policías de Fuerza Civil en el municipio de Monterrey, luego de que fueran sorprendidos presuntamente consumiendo droga en la vía pública y portando diversas cantidades de narcóticos.

Según las autoridades el operativo ocurrió la mañana del lunes, cuando los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia por la colonia Regina como parte de un despliegue estratégico para inhibir delitos.

Fue en el cruce de las calles José Mariano Salas y Vicente Guerrero donde detectaron a dos jóvenes que, a simple vista, parecían estar drogándose en plena vía pública. Al aproximarse, los uniformados identificaron a los sospechosos como Jorge “N”, de 29 años, y Jesús “N”, de 28.

Durante la revisión, se les aseguró dinero en efectivo, además de varias dosis de sustancias con las características de cristal, cocaína en piedra y en polvo.

