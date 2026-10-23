Detienen a dos hombres con cristal y los ligan a robo en hotel

Durante una revisión, los uniformados localizaron los 30 envoltorios con la sustancia sospechosa, distribuidos entre una mochila y una bolsa tipo mariconera.

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente les encontraron 30 envoltorios con una sustancia similar al cristal. Además, son investigados por su posible participación en el robo a un hotel del centro de la ciudad.

Los detenidos fueron identificados como Leonel “N”, de 36 años, y Leandro Azael “N”, de 22, quienes fueron interceptados en el cruce de Miguel Domínguez y Ramón Corona, en la colonia Industrial.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando observaron a ambos hombres a bordo de bicicletas. Al notar la presencia de la patrulla, presuntamente intentaron escapar, pero fueron alcanzados metros más adelante.

Durante una revisión, los uniformados localizaron los 30 envoltorios con la sustancia sospechosa, distribuidos entre una mochila y una bolsa tipo mariconera.

Las autoridades también investigan a los dos hombres por un presunto robo cometido el sábado 17 de octubre en el Hotel Venecia, ubicado en el cruce de Reformas y Escobedo, en el centro de Monterrey. Según las indagatorias, del establecimiento habrían sustraído un teléfono celular y dos mil pesos en efectivo.

Ambos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones por los hechos señalados.