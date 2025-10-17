Detienen a dos hombres con armas y municiones en García

El día de ayer se desplegó un operativo de autoridades ministeriales y de la Policía Municipal en la colonia Paraje de San José, sector peces.

El operativo llevado a cabo por autoridades en la colonia Paraje San José en García dejó como resultado a dos personas detenidas, y el aseguramiento de armas y droga.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Isaí "N", de 24 años de edad, y Mario Alejandro "N", de 26 años.

Los hombres ya eran buscados por la Agencia Estatal de Investigaciones por su participación en varios homicidios cometidos en Garcia.

A los detenidos se les aseguraron dos pistolas, un arma larga y un paquete con droga.

El día de ayer se desplegó un operativo de autoridades ministeriales y de la Policía Municipal en la colonia Paraje de San José, sector peces.

Según el reporte de algunos vecinos, observaron una camioneta Cadillac XT5 presuntamente abandonada con las puertas entre abiertas con objetos sospechosos en su interior.

A la llegada de las autoridades a la calle Beta, en su cruce con la calle Cardenal, confirmaron el hallazgo de armas de fuego, al menos una de ellas de alto calibre, también se localizaron varias dosis de droga.