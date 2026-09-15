Detienen a dos hombres con armas blancas en Apodaca

Uno de los implicados amagó a la empleada de una tienda, mientras que el segundo circulaba armado en la colonia Bosque Real.

Elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca detuvieron, en hechos distintos, a dos hombres por la presunta portación de armas blancas; tras verificar sus datos, las autoridades confirmaron que ambos contaban con órdenes de aprehensión vigentes.

El primer caso ocurrió en un centro comercial ubicado en el cruce de las avenidas Santa Cecilia y Camino Real a Santa Rosa, donde Ricardo Daniel “N”, de 24 años, presuntamente amenazó de muerte con un cuchillo a una empleada.

De acuerdo con el reporte, la mujer notó que el hombre deambulaba de manera sospechosa por la tienda y, al preguntarle qué se le ofrecía, presuntamente fue amagada con el arma blanca.

Policías que realizaban recorridos de prevención y vigilancia en la zona acudieron rápidamente al lugar y detuvieron al sospechoso, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de robo con violencia.

En otro hecho, Jaime “N”, de 20 años, fue detenido cuando caminaba por el cruce de la avenida Concordia y la calle Álamo, en la colonia Bosque Real, donde llevaba una navaja visible, fajada a la altura de la cintura.

Al revisar sus datos, los oficiales confirmaron que tenía una orden de aprehensión vigente por resistencia de particulares.

Ambos detenidos fueron trasladados e internados en el Cereso número uno del estado, ubicado en Salinas Victoria.