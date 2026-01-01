Detienen a dos hombres con arma y droga en Santa Catarina

Los hombres estarían vinculados con un ataque armado contra un vehículo Honda Accord, registrado en la colonia Hacienda Los Portales

Dos hombres fueron detenidos en el municipio de Santa Catarina por estar presuntamente relacionados con un ataque armado hacia un vehículo la noche del pasado martes 30 de diciembre.

La Secretaría de Seguridad Pública y vialidad municipal informó que cerca de las 23 horas, se detectó una camioneta que circulaba a exceso de velocidad en la colonia Santa Magdalena, por lo cual le marcaron el alto y al hacer caso omiso, se comenzó una persecución.

Fue en la calle Génova en donde por fin pudieron detener a los sujetos identificados como Ricardo “N” de 24 años y Luis Francisco “N” de 20 años.

Al realizar la inspección correspondiente del vehículo, se localizó un arma de fuego corta, envoltorios con 26 dosis de marihuana y 40 dosis de la droga conocida como cristal, además de basculas digitales y dinero en efectivo.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su investigación y el vehículo en el que circulaban fue asegurado como parte de la misma investigación.