Detienen a dos hombres con arma y droga en Monterrey

Dos hombres fueron detenidos por oficiales tras presuntamente portar un arma de fuego y 10 envoltorios con características de mariguana

Dos hombres fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey tras presuntamente portar un arma de fuego y 10 envoltorios de hierba verde con características de mariguana, mientras circulaban en actitud sospechosa a bordo de una motocicleta.

Los detenidos fueron identificados como José Luis G., de 44 años, y Alfredo Vinicio S., de 31. Su arresto ocurrió a la 01:35 horas en Pino Suárez, entre Aramberri y Modesto Arreola.

Elementos policiacos que realizaban labores de vigilancia observaron a los sujetos desplazarse en una motocicleta Yamaha roja, con placas 25RZN3 y las luces apagadas. Al marcarles el alto, ignoraron la orden, pero fueron interceptados metros más adelante.

En la revisión, a José Luis G. se le encontró un arma de fuego calibre .45 con un cargador y 13 cartuchos útiles, mientras que Alfredo Vinicio S. portaba una mochila con 10 envoltorios de presunta mariguana.

Ambos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puestos a disposición de las autoridades competentes.