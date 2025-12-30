Detienen a dos hombres con arma en Doctor Arroyo

La detención se llevó a cabo en la brecha del Ejido El Tajo, en el cruce con la Carretera 57, cuando los involucrados intentaron evadir a las autoridades.

Dos hombres fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil durante un operativo de prevención y vigilancia realizado en el municipio de Doctor Arroyo, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego.

De acuerdo con la información oficial, la detención se llevó a cabo en la brecha del Ejido El Tajo, en el cruce con la Carretera 57, cuando los ahora detenidos intentaron evadir a las autoridades.

Intentaron huir y arrojaron poncha llantas

Los individuos fueron identificados como Luis “N”, de 22 años de edad, y Armando “N”, de 33 años. Durante el operativo, ambos intentaron huir y arrojaron objetos metálicos conocidos como “poncha llantas” para obstaculizar el paso de las unidades.

Las autoridades informaron que uno de los detenidos portaba un arma larga al momento de su aseguramiento.

Aseguran droga, arma y equipo táctico

Tras la detención, los elementos de Fuerza Civil decomisaron un arma larga con cargador y cartuchos, así como dosis de marihuana y cristal.

Además, se aseguraron básculas grameras, dinero en efectivo y equipo táctico, los cuales quedaron a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.