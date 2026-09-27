Detienen a dos hombres con 40 dosis de cristal y un arma

Dos hombres fueron detenidos en la colonia San Jorge, Monterrey, tras una riña; policías les aseguraron 40 envoltorios con presunto cristal y un arma

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendidos en una riña y, posteriormente, encontrarles 40 envoltorios con una sustancia con características de la droga conocida como cristal, además de un arma de fuego.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Lincoln y San Bernabé, en la colonia San Jorge, donde fueron detenidos Jesús Missael “N” de 26 años y Sergio Uriel “N” de 40.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia cuando observaron a ambos hombres involucrados en una pelea, por lo que detuvieron la marcha de la patrulla.

Al notar la presencia de los uniformados, los dos hombres presuntamente intentaron escapar y desatendieron las indicaciones para detenerse, aunque fueron alcanzados metros adelante.

Durante una inspección, los policías les localizaron 40 envoltorios tipo ziploc que contenían una sustancia sólida con características similares al cristal, además de 700 pesos en efectivo, una gorra, dos teléfonos celulares y un arma corta en color negro.

Ante estos hechos, ambos hombres quedaron a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.