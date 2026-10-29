Detienen a dos hombres con 35 dosis de cristal en Monterrey

Dos hombres fueron detenidos en Monterrey por la presunta posesión de 35 dosis de cristal, durante operativos de vigilancia en distintos puntos de la ciudad.

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente les encontraron en su poder un total de 35 dosis de una sustancia con características de la droga conocida como cristal, durante operativos de vigilancia en distintos puntos de la ciudad.

La primera detención ocurrió en el cruce de Segunda Zona y Chapultepec, en la colonia Caracol, donde los uniformados interceptaron a Juan Pablo “N”, de 26 años.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia cuando observaron al joven caminando de manera inusual, por lo que decidieron aproximarse para cuestionarlo sobre su presencia en el sector.

Sin embargo, el hombre presuntamente reaccionó de manera agresiva ante los elementos municipales, situación por la que procedieron a realizarle una revisión preventiva.

Durante la inspección, los policías localizaron entre sus pertenencias 25 bolsitas tipo ziploc que contenían una sustancia sólida con características similares a la droga tipo cristal, por lo que fue detenido.

En un segundo hecho, registrado a las 19:55 horas en el cruce de Villagómez y Reforma, otro hombre fue arrestado por los oficiales.

El sospechoso fue identificado como José Luis “N”, de 45 años, originario del estado de Colima, quien presuntamente intentó escapar al percatarse de la presencia de las unidades policiales.

Los uniformados le dieron seguimiento y lograron interceptarlo metros más adelante. Al realizarle una revisión, presuntamente encontraron en la bolsa de su pantalón 10 dosis de una sustancia sólida con características de la droga conocida como cristal.

Ambos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.