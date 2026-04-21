Detienen a dos hombres con 17 dosis de droga armados

Además, se les indaga por su participación en asaltos a tiendas de conveniencia en Monterrey, Guadalupe y Juárez, desde hace varias semanas.

Dos hombres identificados como José “N” de 73 años y Héctor “N” de 50, fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey al encontrarles dosis de droga en su posesión y además de ser investigados por robos a tiendas de conveniencia.

La captura se registró entre Cuauhtémoc y Pino Suárez, en el centro de la ciudad cuando los Elementos de la Policía de Investigación de Monterrey realizaban recorridos de prevención y vigilancia.

Al abordarlos, les encuentran 17 envoltorios con hierba verde igual a la mariguana y un arma de fuego tipo escuadra.

Durante las investigaciones, se informó que los dos son originarios de Coahuila y cuentan con antecedentes penales en aquella entidad por robo a cuentahabientes de bancos, uno de ellos despojando junto con otros cómplices, de tres millones de pesos a un empresario.

Además, se les indaga por su participación en asaltos a tiendas de conveniencia en Monterrey, Guadalupe y Juárez, desde hace varias semanas, donde amagaban con arma de fuego a los empleados para quitarles dinero en efectivo.

Los dos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.