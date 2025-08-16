Detienen a dos hombres armados y con droga en Montemorelos

Policías estatales detectaron una camioneta Chevrolet Tahoe con placas de Tamaulipas estacionada. A un costado se encontraba un hombre con un arma de fuego.

Dos hombres fueron detenidos la noche del miércoles en el municipio de Montemorelos, luego de que presuntamente portaban armas de fuego y diversas dosis de droga, según el reporte de las autoridades.

La detención ocurrió sobre la Carretera Nacional, en la colonia Estación Huertas, a la altura del kilómetro 192, donde policías estatales que realizaban un dispositivo táctico de vigilancia detectaron una camioneta Chevrolet Tahoe con placas de Tamaulipas estacionada y con la puerta del copiloto abierta. A un costado de la unidad se encontraba un hombre que, a simple vista, parecía portar un arma de fuego.

Tras indicarle verbalmente que depusiera el arma, el individuo abordó la camioneta, que de inmediato fue puesta en marcha por el conductor. La huida fue frustrada a pocos metros, cuando el vehículo fue interceptado.

Durante la revisión, las autoridades aseguraron dos armas largas abastecidas con un total de 58 cartuchos, así como varias dosis de una sustancia sólida con características similares al cristal. Los detenidos se identificaron como José “N”, de 37 años, y Carlos “N”, de 45, quienes, de acuerdo con las investigaciones preliminares, podrían estar vinculados con un grupo delictivo señalado por generar violencia en la región.

Ambos fueron trasladados junto con el armamento, la droga y el vehículo a disposición del Ministerio Público Federal, que definirá su situación legal.