Detienen a dos hombres abordo de auto ligado a robos

Policías de Pesquería lograron detener el vehículo y a sus dos ocupantes, tras ser detectados por cámaras del C4, en calles de la colonia Valle de Santa María

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Las cámaras de videovigilancia del C4 de Pesquería detectaron un automóvil rojo, Volkswagen Jetta, que era buscado por su presunta relación con robos de vehículos en la zona.

En las imágenes se observa la unidad circulando por calles de la colonia Valle de Santa María, donde fue identificada por los operadores como un vehículo objetivo, presuntamente relacionado con robos registrados en los sectores de Santa Engracia y El Llano.

Tras ubicarlo, el personal del C4 alertó a los elementos del Operativo Centinela para desplegar un operativo e interceptar a sus ocupantes.

Sin embargo, de acuerdo con el reporte policial, los tripulantes hicieron caso omiso a las indicaciones de detenerse, por lo que comenzó un seguimiento que se extendió hasta el municipio de Guadalupe.

Finalmente, los oficiales lograron detener el vehículo y a sus dos ocupantes, identificados como Ramón, de 41 años, y Giovany, de 39.

Durante una inspección, localizaron entre sus pertenencias y en el automóvil diversos envoltorios con sustancias con características similares a las drogas conocidas como cristal y piedra.

Los dos hombres quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para establecer si el Jetta está relacionado con otros robos de vehículos.