Detienen a dos hermanos con más de 200 dosis de droga

Los dos hermanos fueron detectados por los elementos policiacos cuando peleaban en la vía pública presuntamente por problemas familiares

Dos hermanos fueron detenidos por la Policía de Monterrey, al presuntamente encontrarles en su poder 211 envoltorios con hierba verde similares a la marihuana, así como sustancias parecidas a la cocaína en polvo y piedra, en el centro de la ciudad.

Los hechos se registraron en el cruce de Juan Méndez y Tapia, a las 16:30 horas del lunes, en donde fueron detenidos Jorge Dionicio A., de 32 años, y Gustavo Adolfo A., de 24.

De acuerdo a una ficha informativa, los elementos realizaban un recorrido de prevención y vigilancia por la zona, cuando observaron a dos jóvenes peleando en la vía pública, por lo que se aproximaron.

Uno de ellos manifestó que su hermano lo había agredido presuntamente por problemas familiares, indicándole que se tranquilizara haciendo caso omiso.

Cuando les realizan una inspección, les fueron encontrados en su poder 50 envoltorios de aluminio con una sustancia similar a la cocaína en piedra y 87 bolsas de plástico con polvo blanco.

Así como 37 envoltorios de plástico con hierba verde con las características a la mariguana y otra bolsa que traía medio kilo con la misma droga, además de una báscula digital gramera, por lo que fueron detenidos.

Según información proporcionada, Gustavo Adolfo A. ya había sido detenido en el mismo cruce, por delitos contra la salud.

Los dos hermanos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.