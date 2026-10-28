Detienen a dos guardias en San Pedro por presunto robo

Dos personas fueron detenidas tras el robo de 1.5 millones de pesos, entre efectivo y joyas, en una joyería de San Pedro

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Elementos de la Policía de San Pedro detuvieron a dos guardias de seguridad de una plaza comercial por su presunta participación en un robo a un negocio dedicado a la compraventa de oro, plata y monedas, en la colonia Del Valle.

El establecimiento se ubica en el segundo nivel de la Plaza Maranta, en la Calzada del Valle y Río Grijalva.

Los hechos se registraron al filo del mediodía, cuando elementos policiales recibieron un reporte del C4 sobre un presunto robo a negocio.

Encargado reporta daños y faltantes en el negocio

Los oficiales se entrevistaron con el encargado del establecimiento, quien señaló que el local presentaba daños en una de sus paredes, así como en una caja fuerte y otras áreas del negocio.

Aunque al principio se reportó que el hurto ascendía a un millón de pesos en efectivo y medio millón de pesos en mercancía, después las autoridades reportaron que la cantidad era mucho menor.

De acuerdo con el reporte del afectado, del interior de la caja fuerte faltaban aproximadamente 200 mil pesos en efectivo, además de una bolsa con fragmentos de oro valuados en alrededor de 300 mil pesos, otra con monedas de plata con un valor estimado de 30 mil pesos y aproximadamente 50 mil pesos en efectivo que se encontraban en la caja registradora.

Detienen a dos guardias en el estacionamiento

Durante la intervención, el encargado señaló a dos guardias de seguridad como los responsables.

Los hombres se encontraban en el área de estacionamiento de la plaza comercial, donde fueron localizados por los elementos policiales, quienes procedieron con su detención por su probable participación en los delitos de allanamiento y daños en propiedad ajena.